Raidījums: Arī nākamajā ziemā Krievija šantažēs Eiropu ar energoresursu cenām

Pateicoties siltajai ziemai, Krievijas draudi nosaldēt Rietumus izgāzās, tomēr Latvija no pieredzētā nav mācījusies. Kā saka vairāki privātie energotirgotāji, atšķirībā no lietuviešiem un igauņiem, Latvijai nav kopējās energostratēģijas, kas kavē valsts attīstību un neļauj justies droši par to, ka gāzes un elektrības pietiks visiem.