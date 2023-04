Ienākušā tūrisma segmentā pagaidām ir krīze, norāda tūrisma operators

Viņš skaidroja, ka pirms pandēmijas "Tez Tour" ienākošā tūrisma segmentā galvenokārt strādāja ar diviem tirgiem - tūristiem no Kipras un Spānijas, kā arī tūristiem no Krievijas. Vēl viens neliels ienākošā tūrisma virziens pirms Covid-19 bija arī kaimiņvalstis - Igaunija, Lietuva, Baltkrievija.

Taujāts par pašreizējo situāciju, Paļgovs norādīja, ka Latvijā vairs nav tūristu no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, bet ceļotājiem no tālām zemēm, piemēram, ASV vai Kanādas, Latvija nešķiet gana interesanta. Tikmēr Latviju apmeklē ceļotāji no Vācijas un Skandināvijas.