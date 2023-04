Latvija plāno nodot Ukrainas policijai 50 automašīnas un ekipējumu

Nododamie transportlīdzekļi, bezpilota lidaparāti, pārvietojamā elektrostacija un ģeneratori ir lietoti, bet to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Vecā dizaina formas tērpu priekšmeti ir nelietoti un tie ir labā stāvoklī, uzsver Iekšlietu ministrija.

Automašīnas ražotas laikā no 2004. līdz 2016.gadam. Vairāki transportlīdzekļi ir mikroautobusi.

Papildu finanšu resursi Valsts policijai nododamās mantas transportēšanai, ar to saistītās dokumentācijas noformēšanai un nodošanai Ukrainas organizācijām, kā arī minēto materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanai nebūs nepieciešami. Materiāltehnisko līdzekļu transportēšanu uz Ukrainu un to nodošanu Ukrainas organizācijām veiks fonds "Entrepreneurs for Peace", ar kuru Valsts policija ir noslēgusi attiecīgu sadarbības līgumu.