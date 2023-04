Pīlēnam prezidenta vēlēšanās vairāk sekmētos, ja kandidētu arī Levits, pieļauj atsevišķi politiķi

Tikmēr AS politiķi nesaskata pamatu kādām "bažām" par politisko līdzsvaru, ja Pīlēna ievēlēšanas gadījumā AS dibinātāji ieņemtu gan Valsts prezidenta, gan Saeimas priekšsēdētāja amatus. AS politiķi akcentē, ka Pīlēns nav nevienas partijas biedrs un ievēlēšanas gadījumā būs politiski neitrāls. Tāpat tiek norādīts uz vairākiem piemēriem Latvijas politikā, kad viens politiskais spēks jau ieņēmis šos abus amatus vai arī no vienas partijas savulaik nākušie pārstāvji bijuši gan Valsts prezidenta, gan Ministru prezidenta amatos.