Piešķirti 105 augstākie valsts apbalvojumi

Pie šāda paša goda tikusi arī kādreizējā laikraksta "Padomju Jaunatne" redaktora vietniece, Atmodas laika sabiedriskā darbiniece Dzintra Krievāne, ķirurģe proktoloģe Aija Kusmane, arhitektu biroja "F.L.Tadao & Lukševics" vadītājs, arhitekts Uldis Lukševics, muzikoloģe, mūzikas kritiķe un žurnāliste Inese Lūsiņa, ilggadējā Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālā krājuma glabātāja, vēsturniece Lelde Neimane, pianists, Ukrainas atbalsta akciju organizētājs Andrejs Osokins, SIA "Latvijas mobilais telefons" viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis Ingmārs Pūķis, uzņēmuma "Printful" līdzdibinātājs, informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma AS "Mapon" valdes loceklis Dāvis Siksnāns, IT drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītājas vietnieks Varis Teivāns, Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas nodaļas vadītāja, vēsturniece Aija Ventaskraste, veselības aprūpes kompānijas SIA "Roche Latvija" vadītājs, ārsts Rauls Vēliņš un arhitekts, arhitektūras vēstures pētnieks, LZA akadēmiķis Jānis Zilgalvis.