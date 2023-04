Grevcovas balss varētu būt izšķiroša Pīlēna nonākšanai prezidenta amatā

Grevcova 14.Saeimā tika ievēlēta no "Stabilitātei" saraksta, taču pašlaik Saeimā ir vienīgā pie frakcijām nepiederošā deputāte. Tieši viņas balss var būt izšķiroša "Apvienotā saraksta" (AS) virzītā prezidenta amata kandidāta Ulda Pīlēna nonākšanai noskatītajā amatā, ja kopā ar AS nobalso opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), "Latvija pirmajā vietā" (LPV) un "Stabilitātei". Kopā šo partiju grupai pašlaik parlamentā ir 50 balsis.