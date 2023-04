FOTO ⟩ Jaunatklāto Sarkandaugavas pārvadu rosina nodēvēt par Daudersalas pārvadu

Sākotnēji Sarkandaugavas pārvada būvniecības izmaksas bija plānotas 42,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem 27,15 miljonus eiro sedza no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro - no valsts budžeta, bet pārējo - no pašvaldības līdzekļiem.