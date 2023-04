Polija aizliedza graudu un cita veida pārtikas importu no Ukrainas

Polijas valdība nolēmusi uz laiku aizliegt graudu un desmitiem cita veida pārtikas importu no Ukrainas, tomēr Varšava esot gatava atrisināt jautājumu par graudu piegādēm no Ukrainas ar starpvalstu līguma starpniecību. Rezolūcija par aizliegumu importēt pārtiku no Ukrainas stājusies spēkā no tās izsludināšanas brīža.