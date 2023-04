Arvien mazāk onkoloģijas pacientu Latvijā saņem staru terapijas pakalpojumus

Kļūšana par akreditētu vēža centru nozīmē arī to, piemēram, iekārtas pacientu apkalpošanai nevar būt vecākas par desmit gadiem. Taču esošo iekārtu nomaiņas kampaņveidīgums liek uzdot jautājumu par investīciju plānošanas gaitu. Pēdējās staru terapijas iekārtas mainītas, izmantojot Atveseļošanās fonda līdzekļus. Kā skaidro RAKUS, viņi ir izveidojuši sistēmu, pēc kuras tiek saliktas prioritātes iekārtu nomaiņai, priekšroku dodot kritiski svarīgajām. Staru terapijas iekārtas tajā ir ar augstāko prioritāti. Vecākā no iekārtām, kas vēl gaida nomaiņu, kalpo no 2006.gada.