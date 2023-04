“Dienas mediju” īpašnieks kā ilggadējus avīzes finansētājus nosauc Šleseru, Lembergu un Šķēli

Ekonomisko lietu tiesa marta beigās sāka skatīt SIA “Ostas parks” prasību pret abām izdevniecībām. “Dienas bizness” lietā iesaistīts, jo, saskaņā ar prasību, gadumijā “Dienas mediji” nodeva tam savu pamata komercdarbības virzienu un ar to saistīto mantu. “Ekonomisko lietu tiesa atklātā tiesas sēdē skata civillietu SIA “Ostas parks” prasībā solidāri piedzīt no “Izdevniecības Dienas mediji” un “Dienas biznesa” 1,5 miljonus aptuveni, mazliet vairāk, kas sastāv no aizdevuma un procentiem,” šādi tiesas sēdi uzsāka tiesnesis Kaspars Vecozols.