Prokremliskā dezinformatore "meitene no Donbasa" izrādās amerikāniete; kontus uzturējuši 15 cilvēki "visā pasaulē"

Bilsa par ASV Jūras spēku aviācijas elekrotehnoloģiju apakšvirsnieci sāka strādāt 2020.gada beigās, kad viņai bija piešķirta E-7 pakāpe. Darba vietu viņa pameta 2022.gada novembrī, taču jau ar zemāku pakāpi - E-5, norāda "The Wall Street Journal". Pagaidām nav zināms, kāpēc Bilsa tika pazemināta. Viņa pati apgalvo, ka no Jūras spēkiem esot aizgājusi veselības apsvērumu dēļ, jo cietusi no posttraumatiskā stresa sindroma.