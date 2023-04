Dailes teātra aktrise L.Pupure: Esmu bijusi neapzinīga pret savu veselību

No sava kolēģa Jāņa Paukštello jau gadiem biju dzirdējusi par kādu labu, dabīgu, Latvijā ražotu preparātu. Uzzināju, ka arī Mirdza Martinsone jau vairākus gadus to slavē. Savukārt izšķirošo lēmumu man palīdzēja pieņemt mana ģērbtuves kolēģe Olga Dreģe, kas arī man sniedza ļoti labas atsauksmes par to pašu produktu.