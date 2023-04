Kas ir Drive in un kāpēc to izvēlēties?

Šādu iepirkšanās konceptu izvēlas aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju - kāpēc tas ir tik populārs un kā to izmantot, skaidro pārtikas un ikdienas interneta lielveikals Barbora.lv.

“Klientiem šobrīd ir pieejami pieci Drive in izņemšanas punkti četros dažādos Latvijas reģionos – Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. Pasūtījuma saņemšana tajos ir ātra un vienkārša - piebraucot pie veikala, izvēlētie pārtikas un nepārtikas produkti saņēmējam tiks nodoti rokās, tādējādi izvairoties no lielveikala drūzmas un lieka laika patēriņa,” informē Barbora.lv komunikācijas speciālists Jēkabs Tutiņš. Preču izvēle, pasūtījuma noformēšana un norēķini notiek tieši tāpat, kā veicot jebkuru pasūtījumu interneta veikalā. Vienīgā atšķirība – jānorāda, ka preces vēlēsieties saņemt Drive in.