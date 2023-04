Krievijas opozicionāram Vladimiram Kara-Murzam piespriež 25 gadu cietumsodu

Liecību sniegšanas stadijā man tika atgādināts, ka viens no mīkstinošiem apstākļiem esot "nožēla par nodarīto". Lai gan priecīgā ap mani šobrīd ir maz, es nespēju novaldīt smaidu.

Es ne tikai nenožēloju neko no tā - es ar to lepojos. Es lepojos ar to, ka politikā mani ieveda Boriss Ņemcovs. Es gribu cerēt, ka viņam nav par mani kauns.