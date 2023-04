IESPĒJAMĀ MISIJA izsludina jaunu skolotāju izglītības programmu “Misija: Pirmsskola”

Jaunā skolotāju izglītības programma ir daļa no IESPĒJAMĀS MISIJAS jaunās ilgtermiņa stratēģijas, kuras ietvaros kā vienu no darbības virzieniem organizācija ir iekļāvusi pirmsskolas izglītības kvalitātes jautājumu risināšanu pašvaldībās un pašvaldības kapacitātes stiprināšanu. Jaunā izglītības programma ir veidota, ņemot vērā IESPĒJAMĀS MISIJAS pieredzi skolotāju sagatavošanā pēdējo 15 gadu laikā, papildinot to ar pirmsskolas skolotājiem nepieciešamajām kompetencēm un jaunāko pasaules praksi skolotāju apmācībā.