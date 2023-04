Garšīgā Grieķija: no vietējā "street-food" līdz "antikristo" gatavošanas metodei

Arī Rodas sala ir viens no tūristu iecienītākajiem galamērķiem, kas no Rīgas ir vien trīsarpus stundu lidojumā, lidojot ar airBaltic un ceļojot ar Tez Tour vai Novatours.

Ja vīnot - tad uz Patru!

Peloponēsas pussala ar galamērķi Patru (lidojumi ar tūroperatoru Tez Tour jau no jūnija!) ir lieliska vieta, kur baudīt vietējos ēdienus un dzērienus, piemēram, vīnu. Šis galamērķis ir viens no vecākajiem vīna ražošanas reģioniem pasaulē - tieši Patra ir slavena ar saviem vīniem, jo īpaši sauso baltvīnu dēļ. Patras vīni tiek slavēti par aromātisko profilu, vieglumu, kā arī skābuma un svaiguma līdzsvaru.

Atšķirība starp ūzo un cipuro

Ko piedāvā Korfu?

Jau no maija lido no Rīgas uz Korfu ar airBaltic vai ceļo ar tūroperatoru Novatours. Korfu salas virtuve ir ietekmējusies no citu valstu tradicionālajiem ēdieniem, taču tie pārsteidz ar garšu daudzveidību un Grieķijas svaigajiem produktiem. Piemēram, pastitsada - pikantā tomātu mērcē sautēta liellopa gaļa, kuru pasniedz ar pastu. Vai sofrito – lēni gatavota teļa gaļa. Savukārt jūras velšu cienītājiem jāizmēģina bordeto (bourdeto) – zivi pikantā mērcē, kas gatavota no sīpoliem, olīveļļas, citronu sulas, sāls un, protams, sarkanajiem pipariem.