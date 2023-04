Prezidents netiks ievēlēts nevis kādas šauras vienošanās rezultātā, uzsver "Apvienotais saraksts"

Koalīcijas vienošanās rezultātā ievēlēts prezidents nevar būt pašmērķis, teikts partiju apvienības paziņojumā. AS skatījumā, tagad Valsts prezidenta vēlēšanās šauras vienošanās vietā būšot "atklāta un demokrātiska kandidātu sacensība".

Tā vietā AS aicina visus Saeimā pārstāvētos spēkus gatavoties "jēgpilnām un konstruktīvām" diskusijām par labākajiem kandidātiem, "darīt to ar cieņu, nekarinot tukšas birkas un izvairoties no personīgu apvainojumu, šantāžas un ultimātu politikas".