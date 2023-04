LIZDA atkārtoti uzsver, ka neplāno atcelt pedagogu streiku

Vanaga pārmeta, ka Izglītības un zinātnes ministrijas vadība esot solījusi, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku valdība apstiprinās līdz 14.martam, kas netika izdarīts un līdz ar to bijis pamats uzskatīt, ka nav apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks nevienai pedagogu grupai, kā arī pedagogu darba slodzes balansēšanas plāns visiem pedagogiem.

IZM piedāvātais pedagogu algu grafiks paredz zemākās darba algas likmes pieaugumu visām pedagogu grupām no šī gada 1.septembra. Pedagogiem, izņemot pirmsskolas izglītības pedagogus, zemākā stundas likme paredzēta 8,50 eiro. Plānots, ka no 2024.gada 1.janvāra pedagogu zemākā vienas stundas likme būs 9,54 eiro, bet no 2025.gada 1.janvāra - 10,35 eiro.