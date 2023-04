Medijs: Algotņu grupējums "Vagner" mēģinājis iegādāties ieročus no Ķīnas

Krievijas algotņu grupējums "Vagner" 2023. gada sākumā mēģināja iegādāties ieročus un munīciju no Ķīnas, raksta "The Financial Times", atsaucoties uz ASV izlūkdienestiem un Pentagona dokumentiem, kas tika deklasificēti to noplūdes rezultātā.