VIDEO ⟩ Šoferis tiek pie barga soda, jo nav maksājis ceļu lietošanas nodevu. Vīrietis vaino CSDD par neinformēšanu

Alfrēds nesen iegādājies jaunu busiņu no iekrājumiem. Pērn pavasarī, kad automašīnai bija jāiziet tehniskā apskate, Alfrēds samaksāja rēķinu, bet nezināja, ka jāmaksā papildu nodeva. Tā vīrietis aptuveni gadu izbraukājis pa Baltijas valstīm.

Šogad, kad Alfrēds izgājis tehnisko apskati, pēc dažām dienām saņēmis 500 eiro lielu sodu no policijas, jo braucis ar kravas transportlīdzekli, kuram nav ceļu atļaujas. Alfrēds uzskata, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas ( CSDD ) darbiniekiem vajadzēja viņu brīdināt par šādu nodevu.

"Viņi no manis neņēma naudu, kas būtu jādara, jo man ir kravas busiņš. Viņi to zina, arī policija to zina. Es esmu pircējs, viņi man nepiedāvāja iegādāties vinjeti. Vai viņi ir tik stulbi un domā, ka es braukšu tikai pa Rīgu? Protams, ka ne. Izrādās, ka es ārpus Rīgas vispār varu degunu nebāzt."