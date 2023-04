Autovadītāj! Ko tev derētu zināt par mašīnu tehniskajiem šķidrumiem?

To, kad tas darāms, nosaka transportlīdzekļa ražotājs, bet autoservisi tikai ievēro viņu ieteikumus. Tas ir gana sarežģīti, jo svarīgi ir, piemēram, zināt, ka dažādiem dzinējiem var būt dažādi eļļas maiņas intervāli. Tas var būt atkarīgs arī no tā, ar ko darbojas iekšdedzes dzinējs – ar dīzeli vai benzīnu: dīzeļdzinēji ir jutīgāki, tāpēc tiem parasti eļļa ir jāmaina biežāk.

Plānojot eļļas maiņu, vienmēr ir svarīgi ņemt vērā diezgan banālo aspektu – reālos apstākļus, kādos mašīna tiek izmantota. Teiksim, kalnainā apvidū vai skarbā klimatā (gan stindzinošā aukstumā, gan svelmainā karstumā) dzinējam nākas izturēt lielāku slodzi. Līdz ar to šķidrumi, kas eļļo to daļas, var ātrāk zaudēt savas īpašības, kā arī var samazināties to tilpums.