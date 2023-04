Sieviešu spēka un ilgtspējas apvienošana: Wolford prezentācija

Pasākumā tika prezentēta "The W" kolekcijas inovācija - ECO-NYL® materiāls, kas ir viens no "Wolford" jaunākajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem. ECO-NYL® ir augstas kvalitātes atjaunināms šķiedras materiāls, kas tiek ražots no pārstrādātiem zvejas tīkliem un citiem okeāna atkritumiem. Tas sniedz iespēju samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot "Wolford" zīmola augsto kvalitātes un stilu standartu. "Wolford" ir viens no pionieriem modes nozarē, kas aktīvi iesaistās ilgtspējīgu materiālu un risinājumu izpētē.