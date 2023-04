Sāksies šī gada kruīza sezona Rīgas ostā

Sezonas laikā Rīgā ienāks 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas līdz šim Rīgā nebijušas kruīza līnijas - Ambasador Cruise Line no Lielbritānijas un Vantage Travel no ASV. Seši kruīza kuģi Rīgas ostu apmeklēs pirmo reizi, un pēc tradīcijas notiks to svinīgā sagaidīšana. Sezonas laikā paredzētas 14 vizītes, kas ilgs divas dienas ar kuģa palikšanu ostā arī pa nakti, atstājot arī lielāku pienesumu Rīgas tūrisma un viesmīlības nozarei.