Video ⟩ Krievijas pilsoņi Liepājā kārto latviešu valodas zināšanu pārbaudi

Aizkadrā daži izteica sašutumu un neizpratni, kādēļ tādas pārbaudes vispār vajadzīgas, it sevišķi veciem cilvēkiem.

Tikmēr liepājnieks Anatolijs atnācis noskaidrot vairāk informācijas, jo sieva, Krievijas pilsone, dzimusi Igaunijā, bet dzīvo Latvijā un tikko saņēmusi vēstuli no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Pašlaik viņa meklē kursus un gatavojas kārtot pārbaudi kādu citu dienu.

Anatolijs uzskata, ka šādas pārbaudes ir vajadzīgas: "Mēs arī atbraucām 1993.gadā. Mēs no Igaunijas iebraucām. Pats esmu liepājnieks, bet sieva no Igaunijas, tur dzimusi. Nu, dzīvojam. Bet sākotnēji neviens neprasīja. Sakarā ar to, viss kārtībā, viss kārtībā, jā.