Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ spīd veiksme?

Daudz enerģijas – burtiski dzirksteļosi no spēku pieplūduma. Citkārt rāmo Vēzi ne atpazīt! Traucoties uz priekšu, uzmanies no pārsteidzības. Ir tāds sakāmvārds: „Kā vējš skrien, kā miets

atduras.” Un ieklausies arī kolēģu un draugu ieteikumos, kas var izrādīties ļoti vērtīgi un palīdzēt izvairīties no kļūdām. Darbā labas iespējas izcelties un pakāpties pa karjeras kāpnēm, taču derētu arī papildināt zināšanas. Nedēļas nogalē ieplāno izbraucienu pa Latvijas skaistajām vietām. Ja sirdī esi dārzkopis, tad zini, ka ir sākusies stādu tirgu sezona.

Tev patīk atrasties uzmanības centrā un starmešu gaismā, un šajā nedēļā to varēsi izbaudīt no sirds. Lielisks laiks, lai parādītu savus talantus profesionālajā jomā. Kolēģi, vadība vai darījumu partneri atzinīgi novērtēs tavu pienesumu, varbūt pat izglābsi kādu projektu vai atrisināsi situāciju, kura draud ar ieceru krahu. Ja vēlies, vari mainīt darbu un lūkoties pēc augstāka amata. Nedēļas nogalē rūpēsies par saviem mīļajiem, vēlēsies viņus no sirds palutināt un noorganizēt kādu izklaides pasākumu. Brīvajiem ļaudīm iespējama tikšanās ar tālejošu turpinājumu.