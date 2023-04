Latvijā ieradīsies Igaunijas prezidents

Savukārt 25.aprīlī Latvijas un Igaunijas prezidenti piedalīsies Igaunijas biznesa foruma "From Connectivity to Entrepreneurial Creativity" atklāšanas diskusijā. Vēlāk Kariss apmeklēs Ādažu militāro bāzi un tiksies ar igauņu karavīriem.

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) tiksies ar Igaunijas prezidentu 26.aprīlī. Plānots, ka Kariss uzrunās Saeimas deputātus.

Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada bija Igaunijas Nacionālā muzeja direktors.