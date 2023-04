Kā tikt pie ideāla mauriņa: četri zālāja kopšanas darbi, ko nedrīkst ignorēt

Pļaušana

lai zāliens būtu tiešām skaists, to jāpļauj reizi 3–4 dienās. Tad efekts neizpaliks!

Tāpat eksperte norāda, ka no pļaušanas biežuma atkarīgs arī tas, cik mīksts būs zāliens. Jo retāk to kopsi un pļausi, jo cietāks tas būs.

Kas jāņem vērā, izvēloties aprīkojumu zālāja kopšanai, skaidro Kärcher Latvia produktu un apmācību vadītājs Pēteris Lācis

Piemeklējot zālāja pļaujmašīnu jāpatur prātā vairāki aspekti. Ne pārāk lielām platībām ļoti piemērotas būs akumulatoru pļaujmašīnas. Tās sniedz vairākus ieguvumus - tās ir būtiski vieglākas par benzīna darbinātajām, klusākas, iedarbināšana ir vieglāka, izpaliek ikgadējās dzinēja apkopes, degvielas uzglabāšana un atgāzes. Salīdzinot ar strāvas darbinātajām, tām nav vada - nav daļa uzmanības jāvelta pagarinātāja kabelim, lai tas netrāpa zem pļaujmašīnas vai nenoloka dobēs puķes, darbības vieta nav ierobežota ar kabeļa garumu, kā arī lielākoties elektriski darbināmajām pļaujmašīnām nav pieejams mulčēšanas režīms.

Pļaujmašīnas izvēli nosaka arī tās platums. Lieliem brīviem laukumiem platākas būs labākas, nelielam dārziņam, kur ir daudz dobes un daudz šauru vietu - šaurāka būs ērtāka.

Nākamais faktors - Pļaušanas platība ar vienu pilnībā uzlādētu akumulatoru. Piemēram, jums ir standarta privātmājas zemes gabals ar ~1200m², tad reāli pļaujamā platība būs no šī laukuma atņemot māju, garažu, saimniecības ēku, piebraucamo ceļu, bruģi, dobes, dzīvžogus. Blīvi apstādītā zemesgabalā reāli pļaujamā platība mēdz samazināties pat līdz 1/3 no zemesgabala. Ja noskatītais nelielais modelis nespēj to nopļaut vienā piegājienā, tad risinājums ir otra akumulatora iegāde, vai vēl labāk - StarterKit, jeb akumulatora un lādētāja komplekts. Pēdējais variants ir ērtāks, jo ļaus uzlikt lādēties abus akumulatorus vienlaicīgi, nevis gaidīt, kad pirmais ir uzlādējies, lai varētu uzlādēt otru.

Kärcher Real Time Technology sistēma uzrāda gan cik ilgi akumulators darbosies ar konkrēto instumentu pie konkrētās slodzes, gan arī uzrāda, cik ilgi akumulators lādēsies līdz pilnai uzlādei. Tā kā tiek uzrādīts laiks minūtēs, ir daudz vieglāk saprast cik ilgi vēl akumulators lādēsies un vai ar atlikušo akumulatora uzlādi pietiks darba paveikšanai. Tas būtiski atvieglo laika un dārza darbu laika plānošanu!

Būtiski pievērst uzmanību, cik ērti ir regulējams pļaušanas augstums - vislabākā būs ar centrālo augstuma regulāciju, ļaujot ar vienu sviru ātri iestatīt vēlamo pļaušanas augstumu. Daudzi uzdod jautājumu - kam tas vajadzīgs - iestatīji vienu augstumu un pļauj visu sezonu. Tā gluži nav - kā jau Baiba Lāce norāda - dažādām vietām, gada laikam un laika apstākļiem var būt nepieciešams zālienu pļaut dažādā garumā. Un vēl - ja ir būts atvaļinājumā, bet zāle ir paguvusi krietni pāraugt, tad nav vēlams zāli uzreiz nopļaut līdz ierastajam garumam. Speciālisti rekomendē nopļaut vienā piegājienā ne vairāk par 1/3 zāles garuma, un pēc neilga laika tad varēs zāli nopļaut vēl īsāku. Nopļaujot vienā piegājienā pārāk zemu, atlikusī zāle var ciest no saules, tā nebūs tik ļoti gatava tik intensīvai saules gaismai - var veidoties izdegumi. Kā arī, ja zāle tiek mulčēta - būs pārāk daudz zaļās masas, kuru būs grūtāk vienmērīgi izliedēt vai arī pārāk ātri pildīsies savācējgrozs.

Būtiska piebilde, mauriņa pļaušana ar zāles pļāvēju, atšķirībā no sentēvu metodēm, kad tika pļauts ar izkapti rīta rasā, lai izkapts labāk "kož", ir jāveic sausā zālienā! Tas atvieglos pļaujmašīnas darbu, jo zāle nesaķeps uz nažiem un pannas iekšpusē, samazinot slodzi. Kā arī tas nodrošinās labāku zāles savākšanu grozā vai arī labāku samulčētās zāles izkliedi. Un vēl - pļaujmašīnas pannas iekšpusi vēlams apstrādāt ar silikonu no baloniņa, lai zāle mazāk liptu pie tās un to būtu vieglāk iztīrīt pēc pļaušanas darbu pabeigšanas.

Un tik pat svarīgi ir sekot līdzi naža stāvoklim - ass nazis nodrošina mazāku slodzi, kas nodrošinās ilgāku darbību no viena akumulatora, kā arī zāle būs nevis noplēsta, bet nogriezta. Tas nozīmē ka zāles stiebriem griezuma vieta neapkaltīs, zālājs izskatīsies labāks un būs veselīgāks.