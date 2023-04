Izvērtēs Rīgas Satiksmes vienreizējo braucienu atlaides atjaunošanu studējošajiem

Kā ziņots, no šī gada Rīgas sabiedriskajā transportā ieviesta jauna biļešu sistēma, kas paredz lētākas mēnešbiļetes un jaunas laika biļetes.

Galvenās pārmaiņas nozīmēja atteikšanos no 135 dažādiem biļešu veidiem, ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā ir 90 minūšu biļete, kas maksā 1,5 eiro, un ar to var braukt vairākos transportlīdzekļos.