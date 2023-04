Vecākajam Dziesmu un deju svētku dalībniekam ir 96 gadi

No Vidzemes svētkiem reģistrējušies 14 752 dalībnieki, no Rīgas - 11 753 dalībnieki, no Kurzemes - 5748 dalībnieki, no Latgales - 4884 dalībnieki, no Zemgales - 3751 dalībnieks, bet no Sēlijas - 1192 dalībnieki. Tāpat svētkiem reģistrējušies arī 2767 dalībnieki no diasporas kolektīviem.