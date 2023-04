Klix pulcē lielākos e-komercijas tirgotājus diskusijā par nozares attīstību

“Šajā nozarē vēl vairāk kā citās ir jāseko līdzi tam, kas notiek sabiedrībā un ekonomikā, kādas ir klientu vēlmes un vajadzības, un kādi ir jaunākie tehnoloģiju “trendi”. Šobrīd par pašsaprotamu ir kļuvis plašs maksājumu veidu piedāvājums, ērta apmaksas pieredze no jebkuras ierīces un fleksiblas atmaksas iespējas. Tomēr uzņēmēju pusē ne vienmēr to ir tik vienkārši īstenot, īpaši laikos, kad IT izstrādes pieejamība un izmaksas pieaug. Klix ir radīts, lai atvieglotu ērtu iepirkšanās pieredzes nodrošināšanu klientiem, ļaujot ar vienu vienkāršu integrāciju iegūt visas aktuālākās apmaksas metodes, kā arī inovatīvu pirkumu finansēšanas rīku Klix Pay Later, kas ļauj salīdzināt vairāku aizdevēju piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko. Risinājuma aktualitāti labi raksturo tirgotāju interese par to - pāris gadu laikā Klix partneru skaitam pārsniedzot jau 1000,” stāsta Eduards Timofejevs, Klix produkta vadītājs.