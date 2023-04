Ford Trucks Latvijā gada laikā dubultoja pārdošanas apjomus

No 28. aprīļa līdz 30. aprīlim izstāžu centrā BT1 norisināsies izstāde Auto 2023, kurā apmeklētajiem būs iespēja klātienē apskatīt vienu no jaunākajiem vilcēju piedāvājumiem Latvijas tirgū – “Ford F-MAX”, kas ir aprīkots ar Ford Ecotorq 500 ZS un 2500 Nm jaudīgo dzinēju, drošas braukšanas asistentiem un vienu no labākajiem attālinātās pārvaldības rīkiem – ConnecTruck. Izstādes viesi varēs iepazīties ar jau pieejamo tehniku, tuvākajiem plāniem un tehniskajiem risinājumiem no “Ford Trucks”.