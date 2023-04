Stājies spēkā 15 gadu cietumsods par spiegošanu Krievijas labā notiesātajam Burakam

Kā aģentūru LETA informēja Augstākās tiesas (AT) preses sekretāre Baiba Kataja, AT Senāta Krimināllietu departaments 27.aprīlī, izskatot apsūdzētā un aizstāvju kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas lēmumu. Līdz ar to stājas spēkā apsūdzētajam piespriestā brīvības atņemšana uz 15 gadiem.