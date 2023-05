Kur maize un kartupeļi cieņā: Ziemeļvalstu sātīgā virtuve

Lidojumus no Rīgas uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu veic airBaltic, Norwegian un Ryanair, savukārt uz Gēteborgu – airBaltic un Ryanair.

Somija

Karjalanpaisti jeb karēliešu sautējums ir populārākais ēdiens Somijā. Tas ir dzīvs mantojums, un daudziem somiem neatkarīgi no vecuma šis sautējums atsauc atmiņā nesteidzīgas ģimenes vakariņas.

Šim ēdienam ir dažādas variācijas, taču jāņem vērā divas būtiskas lietas – to gatavo no gaļas (cūka vai liellops, reizēm arī jērs). Otra svarīgā lieta – šis ēdiens tiek gatavots ļoti lēni, zemā temperatūrā. Sautējumu pasniedz ar vārītiem kartupeļiem vai biezeni. To mēdz pasniegt arī ar marinētiem gurķiem un brūkleņu ievārījumu.