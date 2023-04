Ko Kariņš noklusē, stāstot par pedagogu algu pārdali pašvaldībās?

Līdz tam valsts dotācija pedagogu algām tika sadalīta pēc modeļa “nauda seko skolēnam”. Proti, valsts ar pašvaldību starpniecību piešķīra naudu konkrētām skolām atbilstoši tajā esošo skolēnu skaitam (un dažādiem koeficientiem, tajā skaitā reģionāliem). No 2018. gada pašvaldības šo naudu starp skolām pārdalīt vairs nedrīkstēja. Līdz ar to, lai skola ar izteikti mazu skolēnu skaitu vispār varētu pastāvēt, pašvaldībai tai bija jāpiešķir papildu finansējums no sava budžeta. Piemēram, 2019. gadā Re:Baltica rakstīja par skolu tīklu Alūksnes novadā. Tur pašvaldība no sava budžeta maksāja mazo skolu direktoru algas, jo ar valsts dotāciju tām nepietika, bet pārdalīt no citām skolām nedrīkstēja. Nepietika arī konsultāciju, darbu labošanas un stundu gatavošanas apmaksai – to mazo skolu skolotāji atšķirībā no pilsētas skolu kolēģiem darīja bez samaksas.