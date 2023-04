Kā neapjukt plašajā kolagēna klāstā?

Uztura bagātinātājos izmanto hidrolizētu kolagēnu. Tas nozīmē, ka šī olbaltumviela ir sadalīta, satur īsākas aminoskābju ķēdes, peptīdus ar mazu molekulmasu, lai labāk uzsūktos organismā. Kolagēnu uztura bagātinātājos visbiežāk lieto kopā ar C vitamīnu, jo tas veicina normālu kolagēna veidošanos. Kolagēna lietošanas ērtībai to ražo tablešu, kapsulu, pulveru, gelu un šķidrumu veidā. To plaši izmanto kompleksos locītavu veselībai kopā ar glikozamīnu, hondroitīnu, hialuronskābi, C un D vitamīnu, minerālvielām – varu, kalciju, selēnu, magniju, dabas vielām (piemēram, mežrozīšu un ingvera ekstraktu), kā arī skaistuma vitamīnos – ādai, matiem un nagiem kopā ar hialuronskābi, A, E, C un B grupas vitamīniem, biotīnu, minerālvielām (cinku, selēnu) un augu ekstraktiem.