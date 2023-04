ECT liek Krievijai izmaksāt kompensācijas Gruzijai par pārkāpumiem pēc 2008. gada kara

Tiesa norādīja, ka pēc kara aktīvās fāzes Krievijas varasiestādes bija atbildīgs par situāciju konflikta reģionā un tām vajadzēja ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Taču Krievija pieļāva laupīšanas, spīdzināšanu un citus likumpārkāpumus, ko veica Dienvidosetijas spēki. Gruzijas civiliedzīvotāji tika saņemti gūstā, padzīti no mājām vai nogalināti, un līdz šim jautājums par kompensāciju bija neatrisināts.

Krievijas pagājušā gada martā paziņoja par izstāšanos no Eiropas Padomes, kas nozīmē, ka Krievijas iedzīvotāji vairs nevar vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Krievija nolēma pati izstāties no šīs organizācijas, lai izvairītos no apkaunojošas izslēgšanas par iebrukumu Ukrainā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins arī paziņoja, ka Krievija vairs neatzīs Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus.