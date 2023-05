Aptauja: Teju trešdaļai mazo un vidējo ražošanas uzņēmumu finansējums šķiet grūti pieejams

Interesanti arī, kā apmierinātība ar finansējuma pieejamību sadalās atkarībā no uzņēmuma lieluma. Mikrouzņēmumu sektorā pieejamību kā labu vai drīzāk labu novērtē 47% aptaujāto, mazo uzņēmumu sektorā (no 10 līdz 49 darbiniekiem) apmierinātība ir visaugstākā - 70%, taču starp vidējiem uzņēmumiem (50 līdz 249 darbinieki) tā ir viszemākā, gandrīz divreiz atpaliekot no mazo uzņēmumu apmierinātības rādītāja - tikai 38%. Turklāt neviens pats no aptaujātajiem vidējiem uzņēmumiem finansējuma pieejamību nav novērtējis kā “ļoti labu”. Likumsakarīgi, ka vidējo uzņēmumu sektorā ir arī visvairāk to, kuri finanšu pieejamību novērtē kā “ļoti sliktu” vai “drīzāk sliktu” - tādu ir 51%, tātad būtiski vairāk nekā to, kuri ir apmierināti.