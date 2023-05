Rosinās grozīt likumu, lai Latvija varētu novirzīt 5 miljonus eiro Ukrainas rekonstrukcijai

Latvija vēlas, lai alianses līmenī skaidrāk tiktu definēts, ka NATO klātbūtne valstī no bataljona līmeņa pāriet brigādes līmenī un ka Latvijā tiek izvietots militārais ekipējums un munīcija, stiprināta pretgaisa un krasta aizsardzība, kā arī brigādes un komandvadības struktūras tiek integrētas jaunajos NATO aizsardzības plānos.

Runājot par Ukrainu, ārlietu ministrs atzīmēja, ka patlaban valda diezgan liela neskaidrība, kādā veidā alianse spēs vienoties ne tikai par konkrētu praktisko, bet arī politisko atbalstu. Viņš norādīja, ka Latvija vienmēr ir iestājusies, ka tās valstis, kuras vēlas pievienoties NATO un izpilda kritērijus, pievienojas. Latvija vienmēr ir paudusi atbalstu Ukrainas dalībai NATO, bet lēmums par to ir jāpieņem 31 dalībvalstij.

Tāpat būtisks jautājums ir par valstu aizsardzības izdevumiem. Latvija patlaban aizsardzībai tērē 2,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), 2025.gadā mērķis ir sasniegt 2,5% no IKP, savukārt 2027.gadā - 3% no IKP. Ārlietu ministrs vērsa uzmanību, ka aliansē ir dalībvalstis, kas savai aizsardzībai neatvēl pat 1%.