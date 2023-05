Par godu 4. maijam noritēs plaša pasākumu programma

Koncertā izskanēs Pētera Vaska darbs "Līdzenuma ainavas", "Klusuma auglis" ar Mātes Terēzes tekstu. Mūķenes teksts ir pamatā arī Riharda Dubras "Silence, Love and Light", kas tapusi pirms desmit gadiem korim un orķestrim.

No Pētera Plakida mantojuma būs dzirdams darbs "Ausmas stundā" ar Egila Plauža dzeju un noslēdzošā daļa "Zeme" no kora simfonijas "Nolemtība" ar Ojāra Vācieša vārdiem. Koncertā varēs dzirdēt Jēkaba Jančevska kompozīciju "When" ar čella solo un Viljama Šekspīra dzeju, kā arī Georga Pelēča "Plaukstošais jasmīns".