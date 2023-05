No kompensējamo zāļu saraksta pēdējo četru gadu laikā izslēgti vairāk nekā 600 medikamenti

2019.gada laikā no kompensējamo zāļu saraksta atsaukts vai izņemts 221 medikaments. 2020.gadā tie bijuši 160, 2021.gadā - 157, bet 2022.gadā - 116 medikamenti .

Lai arī šķiet, ka katru gadu no saraksta pazūd arvien mazāks medikamentu skaits un nozarē vērojama pozitīva tendence, šāds uzskats ir maldīgs, jo jāskatās uz reģistrēto zāļu dinamiku kopumā, vērtē Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, kura atzīmē, ka līdz ar medikamentu izņemšanas no saraksta katru gadu zināms skaits pacientu nonāk situācijā, kad tam ierastie medikamenti aptiekā vairs nav pieejami.

Statistikas dati liecina, ka Latvijas Zāļu reģistrā pēdējo četru gadu laikā vērojams 298 medikamentu iztrūkums, jo no saraksta izslēgto medikamentu skaits pārsniedz no jauna reģistrēto medikamentu skaitu.

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija aģentūru LETA informēja, ka pēdējās desmitgadēs aptuveni 70% no Eiropas Savienības valstu zāļu tirgus veido patentbrīvie medikamenti. Zāļu valsts aģentūras aprīlī publicētie dati liecina, ka 2022.gadā 76% no visiem Latvijā patērētajiem medikamentiem bijuši patentbrīvie medikamenti. Tikmēr šiem medikamentiem tiek tērēti 47% no kopējā zālēm veltītā valsts budžeta.