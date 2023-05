CREDO dziedātājs Guntis Veits: Nevēlos zāļu skapīti kā omītēm

Kad to iegādājos un sāku lietot, samērā ātri atteicos no tām ziedēm, jo vairs nebija nepieciešamas. Šobrīd ir tāda sajūta, ka šis produkts ir tas, kas man tieši vajadzīgs, un tā es nolēmu to turpināt lietot regulāri.

Epsorīns ir izstrādāts no briežu ragiem un pēc sastāva spēj droši aizstāt daudzos multivitamīnus, ko parasti lietojam. Galvenais, ka šeit nav nekādas ķīmijas, tikai dabīga manta. Tas nav jālieto arī nepārtraukti, bet gan kursa veidā, ne vairāk kā 4 pudelītes gadā. Tā kā tas ir dabīgs, dzīvnieku valsts produkts, mūsu organisms to arī labi uzņem un efektīvi izmanto mūsu veselības labā.

Runājot par Epsorīna iedarbības izjušanu, tad visātrāk to izjutīs tie, kuri cieš no nespēka un enerģijas trūkuma. Epsorīna efekts šādos gadījumos ir sajūtams, jau pat sākot no kursa 3–5 dienas. Atšķirībā no populārā Zenšeņa Epsorīns iedarbojas nevis caur šūnu enerģijas izsmelšanu, bet to bagātināšanu ar nepieciešamajām barības vielām. Pateicoties tam, pēc Epsorīna kursa beigām nav vērojams enerģijas izsīkums, bet gan tā iedarbība turpinās ilgtermiņā un nākamo kursu var uzsākt tikai pēc 3–6 mēnešiem atkarībā no vecuma un vispārējā veselības stāvokļa.