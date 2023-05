VIDEO ⟩ "Mēs šeit teju atstājām mūsu dzīvības!" Juglas iedzīvotāji ziņo par bīstamu gājēju pāreju

Evija ar meitu jau kādu laiku izvēlas no pirmsskolas izglītības iestādes uz mājām nokļūt pa citu ceļu, lai izvairītos no bīstamās gājēju pārejas Murjāņu ielā, blakus krustojumam ar Ineša ielu.

"Mēs gandrīz šeit atstājām mūsu divu dzīvības! Divas mašīnas apstājās gan no kreisās, gan no labās puses, turpretī, uzsākot iet pāri ar bērnu uz mūzikas skolas nodarbību, mašīna no labās puses uzsāka kustību. Mēs apstājāmies principā šoferim pie šofera durvīm, kur viņš apskatījās no sērijas, kāpēc es tur eju pāri," stāstīja Evija.