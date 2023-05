Bajāre: Spekulēt par to, ka bankas "pelna pārāk daudz", ir visai tuvredzīgs skats

Vidējais piecu gadu ROE banku nozarē Eiropā svārstās no negatīva rādītāja, piemēram, Kiprā un Grieķijā (dati par periodu no 2017. līdz 2021. gadam) līdz teju 13% Ungārijā un nepilniem 12% – Rumānijā. Kā redzams, kapitāla atdeve ir atkarīga no konkrētā reģiona un valsts. Latvijas banku ROE šajā periodā (2017–2021) ir bijis 7,2%, kas jūtami atpaliek no Igaunijas (8,8%) un Lietuvas (11,3%)*. Salīdzinoši augstāks šis rādītājs ir bijis pēdējo divu gadu laikā, kad pieauga arī Latvijā izsniegto kredītu apjoms. Ja salīdzina banku kapitāla atdeves datus ar citām nozarēm – vidējais atdeves rādītājs no 2017. gada līdz 2021. gadam visām Latvijas tautsaimniecības nozarēm bija 12,7%**.