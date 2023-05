“Radio SWH” ielūdz uz krāšņām trīsdesmitgades svinībām nedēļas garumā

Savos plānotājos noteikti jāatzīmē 15. maijs, kas ir “Radio SWH” dzimšanas diena, kad svētki tiks svinēti tiešraidē īpašā ētera laikā no Zundas torņu 30. stāva laikā no plkst. 7.00 līdz 22.00. Savukārt visas svētku nedēļas ietvartos no pirmdienas līdz piektdienai gaidāma iemīļotu ētera personību atgriešanās raidījumos, kas gadiem priecējuši klausītājus un ir daļa no “Radio SWH” ģimenes.