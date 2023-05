Netradicionālas idejas grilēšanai – no bebru astēm līdz grilētiem bumbieriem

Viens no jautājumiem, kas visbiežāk rodas grilētājiem, ir par atbilstošāko temperatūru, kāda piemērota, piemēram, gaļai. Jautājām to šefpavāram H.Saušam, un saņēmām atbildi: “Par grilēšanas temperatūru varētu daudz un ilgi stāstīt, visizplatītākais ir grilēt gaļas iesmus jeb tautā dēvēto šašliku (250°-350°) pēc celsija. Šī ir optimālā temperatūra grilēšanai uz oglēm. Ja vēlamies grilēt liellopa steikus, tad vēlams temperatūru palielināt, lai maksimāli ātri gaļai veidotos garoza, ja runa ir par cūkgaļas ribām, tad temperatūru vēlams pazemināt, lai ribas ilglaicīgi varētu karsēt. Kā jau sapratāt, katram gaļas veidam, kā arī izgriezumam, ir savas īpatnības. Katram grilam arī ir savas īpatnības, tāpēc galvenais ir nebaidīties no neveiksmēm un atrast tieši jūsu labvēlīgāko un ērtāko veidu grilēšanai.”