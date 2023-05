Krietni audzis pieprasījums pēc aizdevumiem saules paneļu uzstādīšanai privātmājās

Viņa norāda - ja no 2021.gada marta līdz 2022.gada martam banka parakstīja 50 aizdevumu līgumu par nepilniem 300 000 eiro, tad no 2022.gada marta līdz šā gada martam līgumu skaits bija gandrīz 500 par kopējo summu, kas pārsniedz 4,7 miljonus eiro.

Pēc bankā vēstītā, 42% no visiem līgumiem ir Pierīgā, tostarp aktīvākā bijusi Mārupe, 17% - Zemgalē, tostarp aktīvākā bijusi Jelgava, 15% - Rīgā, 13% - Vidzemē, tostarp aktīvākā bijusi Sigulda, 12% - Kurzemē, tostarp aktīvākās bijušas Liepāja un Tukums, bet 2% - Latgalē.

Kopējais uzstādīto mikroģeneratoru skaits 2022.gada nogalē sasniedza 12 000, bet to kopējā jauda veidoja gandrīz 100 megavatu (MW).

Muzikante prognozē, ka saules paneļu "bums" turpināsies, jo atbilstoši elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" prognozēm šogad saules paneļu ražošanas jauda var sasniegt 300 MW, skaitot privātpersonu un uzņēmumu uzstādītās jaudas kopā.

Viņa arī atzīmē, ka straujš pieprasījuma kāpums saules paneļu uzstādīšanai bija vērojams 2022.gada pavasarī, kad valdīja liela neskaidrība gan par energoresursu cenām, gan par to pieejamību. Turklāt valsts atbalsts, kas no pagājušā gada pieejams gan "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum"), gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta programmās, ļauj atgūt nozīmīgu daļu no izmaksām par saules paneļu uzstādīšanu.