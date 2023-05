Ziedojumu skandāls Igaunijā: "Slava Ukraini" vadītāja uz laiku atstādināta

Aprīļa vidū Igaunijas medijos parādījās informācija par iespējamām nelikumīgām darbībām "Slava Ukraini", kas ir viena no valstī lielākajām nevalstiskajām palīdzības Ukrainai sniedzējām.

"Slava Ukraini" 1,5 miljonus eiro no Igaunijā savāktajiem ziedojumiem ir pārskaitījusi Ukrainas kompānijai "IC Constructions", kas pieder Henadijam Vaskivam, kurš ir arī Ukrainā bāzētās nevalstiskās organizācijas "All For Victory" vadītājs. Šķiet, ka Ukrainas kompānija, kuras peļņa pērn bijusi 250 000 eiro, ir fiktīva un tās vienīgās aktivitātes ir saistītas ar Igaunijas nevalstisko organizāciju.