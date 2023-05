"Jaunā vienotība" vēl apsver savu prezidenta kandidātu

No politiķa teiktā bija noprotams, ka JV virzīs savu kandidātu prezidenta amatam pēc tam, kad līdzšinējais politiskā spēka favorīts - esošais Valsts prezidents Egils Levits - ir paziņojis, ka uz otro pilnvaru termiņu tomēr nekandidēs. Atbalstu Levitam bija paudušas tikai divas partijas, līdz ar to viņam nepietiek balsu pārvēlēšanai amatā.

Latkovskis pauda, ka JV svarīgākais kritērijs prezidenta amata kandidātiem ir un paliekot stingra nostāja valsts drošības jautājumos, kas apliecināta darbos, līdz ar to kandidāti varot būt Rinkēvičs, Dombrovskis, Kalniete vai vēl kāds cits. "Tas nav kaķis maisā, tas nav ["Apvienotā saraksta" Valsts prezidenta amata kandidāts Uldis] Pīlēns, par kura darbību mēs nezinām," izteicās JV politiķis.

Lūgts vērtēt, cik stabila šādos apstākļos ir JV politiķa Krišjāņa Kariņa vadītā valdība, Latkovskis atzina, ka situācija var attīstīties dažādi. "Kariņš jau no paša sākuma bija ieinteresēts plašākā koalīcijā, tagad redzam, ka 54 deputātu sastāvā ir grūti strādāt," pauda Latkovskis, "tas, vai koalīcija mainīsies, būs atkarīgs no dažādām norisēm, tostarp no prezidenta vēlēšanām."