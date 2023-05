Foto ⟩ Rīgas ostā pirmo reizi piestājis 299 metru garš kruīza kuģis

Gandrīz puse no kruīza kuģa pasažieriem ir ASV pilsoņi, tāpat ievērojams skaits pasažieru ir no Nīderlandes, Kanādas, Austrālijas.

Kuģis Rīgā ieradies no Rostokas un tālāk dosies uz Tallinas ostu. 14 dienu kruīzs Baltijas jūrā sākās un arī noslēgsies Amsterdamā.

Šajā sezonā Rīgas ostā kopumā pieteiktas 63 kruīza kuģu vizītes. Rīgu apmeklēs 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas līdz šim Rīgā nebijušās kruīza kuģu līnijas - "Ambassador Cruise Line" no Lielbritānijas un "Vantage Travel" no ASV. Septiņi kuģi Rīgu apmeklēs pirmo reizi. Sezonas laikā paredzētas 14 vizītes, kas ilgs divas dienas. Visu pieteikto kuģu maksimālā kapacitāte ir vairāk nekā 88 000 pasažieru.