Interesanto interešu festivāls Ogrē – jau šo sestdien

“Intereses, hobiji un iespējas bērniem mūsdienās ir tik plaši, tāpēc svarīgi, lai mēs varētu tās parādīt un dalīties ar to, kas mūs aizrauj. Šogad festivāla programma ir tik daudzveidīga, ka pasākums izvērties par festivālu ģimenēm ar bērniem ar plašu iesaistes programmu ikvienam,“ par festivālu saka tā režisore, Interešu izglītības metodiķe mūsdienu deju jomā Anete Vanceviča.

Pasākumā varēs našķoties ar novada gardumiem: būs saldējums no Ikšķiles un Tīnūžiem, "Lapsas sieri", "Rembates šokolāde" un īpašie burgeri no "Black burger".

Festivālā savas prasmes un intereses demonstrēs bērni un jaunieši no no Birzgales, Ikšķiles, Jumpravas, Ķeguma, Ķeipenes, Lēdmanes, Lielvārdes, Madlienas, Mazozoliem, Ogres, Ogresgala, Suntažiem, Taurupes un Tīnūžiem. Lai arī festivāla fokuss ir uz interešu izglītības iespējām Ogres novadā, Interesanto interešu festivālu nākotnē iecerēts attīstīt arvien plašākā mērogā.

No plkst. 17.00 līdz 19.00 GALA KONCERTS “DĀVANA ĢIMENEI”: vides zinības, mūzika, teātris, māksla, tehniskā jaunrade, sports, tautas dejas, mūsdienu dejas

Festivāla norisi filmēs un tiešraidē translēs “Young Media Sharks” jaunieši, to varēs vērot TVNET, LSM.lv un Ogres novada ziņu portālā. Tas būs pilotprojekts, kā jaunieši veic reportāžas no notikumiem novadā no sava skatu punkta.